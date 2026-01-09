i flop sulla sicurezza? «colpa dei giudici»

Dai giudici all’opposizione, il bisogno di Meloni di avere avversari

Lisa Di Giuseppe
09 gennaio 2026 • 20:28

La premier stigmatizza i magistrati, che «rendono vano» il lavoro di parlamento e forze dell’ordine. Nessun interesse – almeno per il momento – al Quirinale e un auspicio affinché le opposizioni collaborino alla stesura della nuova legge elettorale. Carezze per Tajani, carbone per Salvini

Giorgia Meloni ha bisogno di avversari. La conferenza stampa di inizio anno permette alla presidente del Consiglio di individuarli e indicarli ai suoi seguaci in maniera chiara. In cima alla lista ci sono senz’altro i magistrati: la temperatura intorno al referendum – confermato nelle date del 22 e 23 marzo – inizia a salire e la premier non va per il sottile. «Delegittima i magistrati la campagna dell'Anm che è stata fatta nelle stazioni», non il governo, è il sottinteso. «Parliamo di persone c

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth