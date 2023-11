Al segretario della Cgil Maurizio Landini insieme agli altri sindacati è arrivato un invito da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi ma domani sarà a Torino per lo sciopero. Alle 15 non potrà esserci, ha detto rispondendo a Daniela Preziosi durante l’evento del giornale L’Europa di Domani: «Io il dono dell’ubiquità non ce l’ho, stasera parto per Torino e domani pomeriggio ho un treno. Io non posso fermare treni, devo rispettare le regole, non riesco a esserci alle 15. Vedremo come fare, siamo gente per bene ma bisognerebbe anche avere un po’ di rispetto e galateo non verso le organizzazioni sindacali ma i lavoratori».

E ha aggiunto con ironia, sottintendendo la polemica sul ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida: «Immagino che ci saranno altri incontri nei giorni degli altri scioperi, il 27 novembre e il primo dicembre. Se per organizzare gli incontri basta organizzare gli scioperi vedremo come fare».

