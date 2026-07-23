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Meloni criminalizza i minori. «Imputabili anche a 14 anni»

Giulia Merlo
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23 luglio 2026 • 20:56

Il cdm elimina la presunzione di non imputabilità per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. La premier attacca: «Chi devasta deve pagare sempre». Schlein: «Solo propaganda»

Che «sicurezza» sia la parola d’ordine dei prossimi mesi se non della prossima campagna elettorale, non c’è alcun dubbio. Ma a destra qualche dubbioso inizia a chiedersi se realmente sia un bene per l’attuale governo. Certamente lo è per Roberto Vannacci, che ha avuto gioco facilissimo a prendere la condanna del gioielliere Mario Roggero come espediente per proporre un allargamento della legittima difesa in competizione con la proposta della Lega e a definire Milano «la città più insicura d'Ital

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.