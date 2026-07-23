Meloni criminalizza i minori. «Imputabili anche a 14 anni»

true false

Che «sicurezza» sia la parola d’ordine dei prossimi mesi se non della prossima campagna elettorale, non c’è alcun dubbio. Ma a destra qualche dubbioso inizia a chiedersi se realmente sia un bene per l’attuale governo. Certamente lo è per Roberto Vannacci, che ha avuto gioco facilissimo a prendere la condanna del gioielliere Mario Roggero come espediente per proporre un allargamento della legittima difesa in competizione con la proposta della Lega e a definire Milano «la città più insicura d'Ital