Bugie e vittimismo, Meloni e l’attacco codardo a Domani

true false

Le falsità sulle nostre inchieste e l’autocommiserazione di chi fa finta di non sapere che, nelle democrazie sane, è sacrosanto che i giornalisti raccontino ai lettori (ed elettori) chi sono coloro che paghiamo per amministrare la nazione

Anche all’inizio del 2026 Giorgia Meloni resta, ahinoi, Giorgia Meloni, e nonostante tre anni e rotti di governo non riesce (o non vuole) a cambiare la sua postura populista e sovranista, in un mix di propaganda un tanto al chilo e solito, pericoloso, vittimismo. Uno stile di comando che ha confermato anche durante la conferenza stampa di inizio anno. Tirata e nervosa, nonostante un governo saldo, l’occupazione di gran parte dei media del paese e un’opposizione ancora divisa, la premier si è sot