Donald Trump con conteggi in corso e vittoria too early to call (troppo presto perché possa essere assegnata) si dice vincente. E i suoi fan italiani come commentano?

Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, che con i repubblicani Usa ha rinsaldato i rapporti, commenta che «i sondaggi avevano sbagliato (a dar per vinto Trump), la partita è ancora aperta». Apertissima. «Da patriota italiana, spero possa vincere Trump perché abbiamo già visto le disastrose conseguenze che la politica estera e la dottrina Obama-Clinton hanno avuto sulla difesa dell'interesse nazionale italiano». Va detto che con ciò Meloni non sposa la linea della “vittoria certa” sostenuta dal suo alleato Usa, diversamente da altri sovranisti di destra d’Europa (il premier sloveno).

Sul fronte leghista Matteo Salvini adotta la stessa strategia: «Partita aperta». «Tutti avevano annunciato una grande vittoria di Biden e, come al solito, non ci hanno azzeccato. La partita è apertissima, ma comunque vada a finire è un successo per la democrazia e una sconfitta per la paura, la chiusura e il terrore. Io mi auguro che vada a finire con la conferma a sorpresa di un presidente che non ha fatto guerre a casaccio per il mondo».

