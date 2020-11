«Sarà una notte imprevedibile», aveva detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La imprevedibilità dell’esito delle elezioni americane si è rivelata la previsione più azzeccata.

Il rappresentante della Commissione europea a Berlino, Jörg Wojahn, a ridosso dell’autoproclamazione di vittoria di Trump ha twittato: «A Mosca e Pechino i tappi delle bottiglie di champagne sono pronti a saltare».

Sul fronte sovranista intanto il premier sloveno per primo si è espresso per Trump: «Inutile perdere altro tempo, è chiaro che ha vinto».

L’Europa aspetta un vincitore con trepidazione: da questo voto dipendono partite importanti.

Inghilterra

Per dirne una, c’è in ballo la questione Brexit: da mesi ormai, i negoziati tra Bruxelles e Londra per un accordo commerciale post uscita sono in stallo, con Boris Johnson che boicotta le trattative e minaccia di lasciare il tavolo. Solo negli ultimi giorni c’è stato qualche sviluppo, su temi spinosi come gli aiuti di stato. Ma il vero punto di svolta saranno probabilmente proprio le elezioni Usa: il tipo di rapporto che Johnson stabilirà con Bruxelles dipende molto da che tipo di sponda troverà a Washington. «Il premier britannico sta chiaramente aspettando di capire chi vince negli Usa», ha detto a fine ottobre Ivan Rogers, ex rappresentante permanente del Regno Unito in Ue: «Se dovesse averla vinta il suo amico, nonché fan di Brexit, Donald Trump, questo fattore lo farà propendere per un no deal, mentre se dovessero vincere i democratici dovrà essere più cauto».

L’opposizione interna britannica intanto ha condannato le parole di Trump, in cui parla di frode elettorale e si arroga la vittoria. La ministra “ombra” degli Esteri, Lisa Nandy, ha detto che «le parole del repubblicano dimostrano perché la questione democratica, la necessità di elezioni svolte in condizioni di equità, il bisogno della gente di essere tenuta in considerazione, sono tra le poste in gioco di questo voto».

Francia

Poi c’è una questione di fondo che riguarda l’Europa: è possibile rifondare le relazioni con gli Usa, sfilacciate durante la presidenza Trump, che ha messo in discussione un legame stretto e in generale l’approccio multilaterale? Bruxelles spera di sì, e infatti prima ancora di conoscere il vincitore ha lanciato l’idea di un “new deal” transatlantico. Ma c’è chi non si fa troppe illusioni, ad esempio la Francia. Il ministro agli affari europei Clément Beaune ieri sera ha detto che «non si può tornare al mondo di una volta, cioè a un mondo in cui potevamo contare sulla protezione e la benevolenza sistematiche da parte degli Usa».

Germania

Berlino è comunque determinata a ristabilire «una alleanza transatlantica che funzioni». Il ministro degli Esteri Heiko Maas ha ammesso di attendere con trepidazione l’esito delle elezioni in Usa perché «questo voto è fondamentale, determinerà anche direzione e ruolo degli Usa nel mondo». Dalla Germania, che al momento in Ue ha la presidenza, dice di volere «un new deal in questa partnership, e siamo pronti a investire nel futuro come partner transatlantico per affrontare insieme queste questioni globali».

Italia

«Tra Europa e Stati Uniti chiunque sia eletto presidente c'è un'alleanza transatlantica di valori, scritta nel 1949, che non può essere messa in discussione. L'Europa deve continuare con autonomia strategica, e l'autonomia strategica è necessaria in questo mondo che cambia» è il commento del ministro per gli affari europei italiano Enzo Amendola mentre si attende di conoscere il vincitore. «Qualunque sia l’esito – commenta dalla Difesa il ministro Lorenzo Guerini – tra Italia e Usa c’è una relazione speciale, che prescinde dal presidente. La collaborazione è forte, anche nel mio settore».

Slovenia

Il premier sloveno è stato il primo leader dell’Unione europea a prendere posizione a voto finito e conteggi in corso. Janez Jansa, che è espressione della destra sovranista, ha voluto aderire alla dichiarazione di vittoria di Trump.

«Mi pare chiaro che il popolo abbia scelto il candidato repubblicano, aspettare ancora o negare i fatti significa solo dare man forte al trionfo di Trump» ha scritto in un tweet.

