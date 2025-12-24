Italia

Veneziani è il passato, da Giubilei a Borselli: ecco le nuove facce da Meloni

Il direttore artistico di Sanremo 2026 Carlo Conti
Il direttore artistico di Sanremo 2026 Carlo Conti
Il direttore artistico di Sanremo 2026 Carlo Conti
Lisa Di Giuseppe
24 dicembre 2025 • 06:00

Gli organici come Giordano e Paglia ormai sono in secondo piano. A portare il verbo oggi ci sono Cerno, Chirico e le Giornaliste italiane

Forse non serve un Pier Paolo Pasolini, ma basta un Carlo Conti. Senza nulla togliere al valore culturale del direttore artistico di Sanremo 2026, ovviamente. Il melonismo ha conquistato il centro del paese e, con lui, volti che portano in giro per l’Italia la variante soft della politica degli eredi di An. Con tanti saluti a Marcello Veneziani e Mario Giordano, che consumano inchiostro per ricordare al ministro della Cultura Alessandro Giuli da dove viene e dove (secondo loro) non sta andando.

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth