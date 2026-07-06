parabole politiche

Air Manlio Messina: la nuova vita del già meloniano

Il deputato di FdI Manlio Messina
Il deputato di FdI Manlio Messina
Il deputato di FdI Manlio Messina
Simone Olivelli
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06 luglio 2026 • 20:00Aggiornato, 06 luglio 2026 • 20:01

Era uno dei meloniani più potenti, dentro il cerchio magico. Poi una serie di scandali sicliani e il passo indietro dal partito. Ora da parlamentare ha investito in una compagnia aerea

Un po' Icaro, un po' tabaccaio, potenziale gola profonda ma anche debunker. Il tutto con risultati quantomeno altalenanti. Finora il 2026 di Manlio Messina è quasi tutto qui. Da potente meloniano a battitore libero e imprenditore. Una recente sua apparizione risale al tribunale di Milano: con la premier Giorgia Meloni hanno denunciato Fabrizio Corona, dopo che l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato un articolo in cui raccontava di una loro relazione amorosa. Ora Corona è a processo per diffamazi

Simone Olivelli
Simone Olivelli
Simone Olivelli

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.