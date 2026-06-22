Meloni gioca in difesa: «Con gli Stati Uniti non cambia nulla»

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Parola d’ordine: guardare avanti, come se non fosse successo nulla. Ora a prevalere deve essere la Realpolitik. Questo è l’obiettivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo lo scontro frontale con il presidente americano Donald Trump. La tensione è esplosa e non si può nascondere, ma è il momento di far decantare le polemiche: capitolo chiuso. In quest’ottica distensiva la premier non ha risposto alle nuove dichiarazioni di Trump, questa volta a TgCom24, in cui ha detto che Meloni s