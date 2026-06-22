la premier al cdm dopo lo scontro con trump

Meloni gioca in difesa: «Con gli Stati Uniti non cambia nulla»

Giulia Merlo
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22 giugno 2026 • 19:50

La presidente tenta di separare le polemiche personali dal governo. Avanti con la legge elettorale, sì al decreto Infrastrutture per il Pnrr

Parola d’ordine: guardare avanti, come se non fosse successo nulla. Ora a prevalere deve essere la Realpolitik. Questo è l’obiettivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo lo scontro frontale con il presidente americano Donald Trump. La tensione è esplosa e non si può nascondere, ma è il momento di far decantare le polemiche: capitolo chiuso. In quest’ottica distensiva la premier non ha risposto alle nuove dichiarazioni di Trump, questa volta a TgCom24, in cui ha detto che Meloni s

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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.