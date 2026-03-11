Meloni usa i migranti per vincere il referendum. Ma dietro c’è un trucco

true false

L’ennesimo attacco ai magistrati di Giorgia Meloni arriva in occasione delle comunicazioni sul conflitto mediorientale e in vista del Consiglio europeo. Con buona pace degli appelli alla moderazione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, con l’avvicinarsi del traguardo del 22 e 23 marzo, i toni della campagna sul referedum sulla giustizia si sono alzati di nuovo. Dopo le parole scomposte e fuori luogo di Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, è stato nuovamente il tu