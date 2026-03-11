la premier contro i magistrati

Meloni usa i migranti per vincere il referendum. Ma dietro c’è un trucco

Nello Trocchia
11 marzo 2026 • 21:14

Meloni attacca di nuovo i giudici sui rimpatri. La propaganda cancella la realtà. Giovedì pomeriggio il suo comizio all’evento di FdI a Milano a sostegno del Sì. Un caso le parole del procuratore Gratteri contro Il Foglio

L’ennesimo attacco ai magistrati di Giorgia Meloni arriva in occasione delle comunicazioni sul conflitto mediorientale e in vista del Consiglio europeo. Con buona pace degli appelli alla moderazione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, con l’avvicinarsi del traguardo del 22 e 23 marzo, i toni della campagna sul referedum sulla giustizia si sono alzati di nuovo. Dopo le parole scomposte e fuori luogo di Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, è stato nuovamente il tu

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.