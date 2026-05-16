Neonata morta a Lampedusa: l’estate spaventa Meloni

La premier, preoccupata per un possibile aumento degli sbarchi, rilancia il modello Albania. E prova a fare asse con Grecia, Cipro e Malta. Intanto cerca una soluzione per il caro energia

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Arrivata dalla Costa d’Avorio, non è mai riuscita a vedere l’Italia dove ha tentato di portarla la madre per offrirle la possibilità di una vita migliore. A dominare le cronache del pre Europe Gulf Forum – organizzato a Navarino, sul Peloponneso, da Antenna Group e dall’Atlantic Council – è la notizia della morte per ipotermia di una neonata a Lampedusa. Nella notte, la barca su cui viaggiava con la madre e la sorella maggiore è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di finanza, ma allo