al forum organizzato da kyriakou

Neonata morta a Lampedusa: l’estate spaventa Meloni

Meloni è volata in Grecia e domenica proseguirà per Cipro
Meloni è volata in Grecia e domenica proseguirà per Cipro
Meloni è volata in Grecia e domenica proseguirà per Cipro
Lisa Di Giuseppe
16 maggio 2026 • 21:04Aggiornato, 16 maggio 2026 • 21:05

La premier, preoccupata per un possibile aumento degli sbarchi, rilancia il modello Albania. E prova a fare asse con Grecia, Cipro e Malta. Intanto cerca una soluzione per il caro energia

Arrivata dalla Costa d’Avorio, non è mai riuscita a vedere l’Italia dove ha tentato di portarla la madre per offrirle la possibilità di una vita migliore. A dominare le cronache del pre Europe Gulf Forum – organizzato a Navarino, sul Peloponneso, da Antenna Group e dall’Atlantic Council – è la notizia della morte per ipotermia di una neonata a Lampedusa. Nella notte, la barca su cui viaggiava con la madre e la sorella maggiore è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia di finanza, ma allo

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth