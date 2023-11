L’esponente di FdI a processo con l’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio per la vicenda dell’anarchico Cospito e dei suoi colloqui con detenuti reclusi per mafia. Le opposizione ne chiedono le dimissioni. L’inopportunità di un sottosegretario alla Giustizia che è anche imputato

Al ministero della Giustizia c’è un sottosegretario, Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia, che ha un problema con la giustizia e ne ha creato uno enorme anche al governo. Il fedelissimo ed ex avvocato di Giorgia Meloni non solo è finito sotto processo per rivelazione di segreto d’ufficio, primo esponente di governo rinviato a giudizio, ma è diventato anche un fulgido esempio di cortocircuito politico-giudiziario con le opposizioni che ne chiedono le dimissioni.

Nel pieno dell’attacco mosso dall’esecutivo alle toghe, con le invettive lanciate dal ministro Guido Crosetto, nel dicastero che si occupa di giustizia e del suo funzionamento siede chi è imputato per aver rivelato notizie coperte da segreto e non divulgabili. Il rinvio a giudizio disposto dalla giudice per l’udienza preliminare, Maddalena Cipriani, imbarazza lo stesso ministro, Carlo Nordio, che in una nota, lo scorso febbraio, aveva apertamente difeso il sottosegretario ed è stato puntualmente smentito prima dal contenuto della richiesta d’archiviazione avanzata dalla procura, successivamente dall’imputazione coatta e, da ultimo, dal rinvio a giudizio.

Per il momento la posizione di Delmastro sembra blindata, a difenderlo è stato Francesco Lollobrigida, ministro e cognato della presidente del Consiglio. «Si è innocenti fino al terzo grado di giudizio e non mi pare che siamo a questo punto», ha risposto ai cronisti l’esponente politico, di recente al centro delle polemiche per la vicenda del “Frecciarossa ad personam”. La questione Delmastro, ovviamente, non ha nulla a che vedere con l’iter processuale. Il vero problema è semmai l’incompatibilità evidente tra il ruolo di sottosegretario alla Giustizia e quello di imputato.

L’inizio del caso

La storia è iniziata a fine gennaio quando il deputato Giovanni Donzelli, all’epoca coinquilino di Delmastro, aveva parlato alla Camera di colloqui tra mafiosi detenuti al 41 bis e l’anarchico Alfredo Cospito. Colloqui utilizzati per attaccare gli esponenti politici del Pd che erano andati a trovare Cospito in carcere («Siete con lo stato o con i terroristi?»).

Delmastro aveva successivamente ammesso di aver rivelato a Donzelli i contenuti riservati raccolti in una relazione elaborata dal Gom, il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria. L’intervento in aula aveva provocato un putiferio politico, Donzelli si era giustificato parlando di atti accessibili ai deputati, in realtà non era così, e le opposizioni avevano chiesto le dimissioni di Delmastro, autore della fuga di notizie.

Il primo a scendere in campo in difesa del sottosegretario era stato il ministro della Giustizia. «La natura del documento non disvela contenuti sottoposti al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati», si leggeva nel comunicato ufficiale, e secondo Nordio «spetta al ministero definire la qualifica degli atti». Parole che avevano provocato la reazione del presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia: «Ciò che è segreto lo stabilisce la legge, non le scelte discrezionali dei singoli».

La vicenda è presto diventata argomento per i magistrati. E quando la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione lo ha fatto sulla base di un assunto: la divulgazione di contenuti coperti da segreto amministrativo c’era stata, ma mancava l’elemento soggettivo. In pratica l’avvocato-sottosegretario Delmastro non aveva compreso la segretezza degli atti.

A sconfessare questa lettura è stata la giudice per le indagini preliminari, Emanuela Attura, che, lo scorso luglio, ha disposto l’imputazione coatta di Delmastro. Una decisione che aveva scatenato l’ira di Palazzo Chigi, che in una nota anonima, poi rivendicata dalla premier Meloni, aveva attaccato: «È lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee». Nei giorni scorsi Attura si è vista anche revocare la scorta alla quale era sottoposta per le minacce di un esponente apicale del clan Casamonica.

L’imputazione alla fine è stata accolta, Delmastro dal prossimo marzo siederà sul banco degli imputati. Il sottosegretario è stato fortemente segnato, anche umanamente, dalla vicenda, e non ha voluto mai scaricare sul collega Donzelli, responsabile della divulgazione, l’onere del pasticcio. Il governo ha fatto quadrato attorno al fedelissimo di Meloni, ma alla fine potrebbe essere proprio lui a fare un passo indietro.

Un’intenzione, quella delle dimissioni in caso di rinvio a giudizio, di cui aveva più volte discusso nei colloqui riservati con i vertici del partito. L’addio avrebbe un effetto doppiamente negativo per Fratelli d’Italia, che si troverebbe a dover rinunciare a una casella fondamentale negli equilibri nella maggioranza, lasciando il dicastero della Giustizia nelle mani di Forza Italia.

