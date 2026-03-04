La presidente al funerale del piccolo domenico

Meloni da Mattarella: il “cigno nero” iraniano complica la corsa del Sì

Daniela Preziosi
04 marzo 2026 • 20:47

La premier non va in parlamento, ma presenzia al funerale del piccolo Domenico a Nola. Giovedì mattina tocca a Tajani e Crosetto. La guerra piomba sul referendum e scombina i piani del governo

ROMA – Mancava giusto il tempo delle mele. Di buon mattino, Giorgia Meloni si è resa conto che, alla iattura generale del quinto giorno di guerra israelo-americana, doveva mettere in conto anche le mele: Confagricoltura avverte che, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, «ci sono navi cariche che sono ferme e non possono arrivare a destinazione», e che «sono arrivate moltissime disdette di ordini verso Dubai», che le imprese agricole fanno già i conti con il rincaro delle spese. Di qual

