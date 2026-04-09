la sfida nelle aule

Parte la corsa al voto, Schlein a Meloni: «Gli italiani vi hanno già bocciati»

Daniela Preziosi
09 aprile 2026 • 19:52

I leader Pd e M5s suonano la carica dall’opposizione: «Tocca a noi». Conte: «La premier rimuove la sconfitta, pronti per la sfida progressista»

ROMA – Uscendo dall’aula Elly Schlein è drastica su quello che ha sentito da Giorgia Meloni: «Un discorso di autoconvincimento. Abbiamo assistito a un comizio referendario postumo, su un terreno su cui ha già perso, su cui gli italiani l’hanno già bocciata. Uno si poteva aspettare un rilancio su qualche tema e invece abbiamo sentito il solito repertorio». Subito dopo in Transatlantico arriva Giuseppe Conte, è ugualmente liquidatorio: «Si è presentata in aula in modalità rimozione, di chi rimane

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.