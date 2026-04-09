Parte la corsa al voto, Schlein a Meloni: «Gli italiani vi hanno già bocciati»

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ROMA – Uscendo dall’aula Elly Schlein è drastica su quello che ha sentito da Giorgia Meloni: «Un discorso di autoconvincimento. Abbiamo assistito a un comizio referendario postumo, su un terreno su cui ha già perso, su cui gli italiani l’hanno già bocciata. Uno si poteva aspettare un rilancio su qualche tema e invece abbiamo sentito il solito repertorio». Subito dopo in Transatlantico arriva Giuseppe Conte, è ugualmente liquidatorio: «Si è presentata in aula in modalità rimozione, di chi rimane