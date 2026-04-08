Meloni tira un sospiro di sollievo ma la “fase due” resta appesa a Trump

Da palazzo Chigi filtra ottimismo per il cessate il fuoco. Comunicato congiunto su Hormuz firmato anche dallo spagnolo Sánchez. Però i problemi restano: bollette, benzina e come rilanciare il governo. Che annuncia: «Sbloccato il 99 per cento delle risorse»

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Infine è arrivato il giorno di Giorgia Meloni, chiamata in parlamento all’improba impresa di riferire sia sugli scenari internazionali che sulla azione del suo governo nell’ultimo miglio di legislatura. Due fronti, entrambi politici, su cui la premier dovrà indicare la rotta del governo non solo alle opposizioni, già pronte a certificarne il «fallimento», ma anche alla sua maggioranza. Se fino a inizio settimana il clima era estremamente teso, ora fonti di palazzo Chigi raccontano di una premier