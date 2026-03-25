Legge elettorale e gas. Meloni tira dritto per non farsi logorare

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Davanti alla prima vera crisi, Giorgia Meloni è tornata ai fondamentali della sua storia politica e ha applicato le due lezioni chiave imparate nella storica sezione della destra di Colle Oppio a Roma: fedeltà e intransigenza. L’intransigenza è quella ritrovata rispetto alle vicende giudiziarie. «Ora non passerà più niente», spiega chi ha potuto confrontarsi con la sua cerchia ristretta. A questo è servita la sterilizzazione, violenta e pubblica: via Giusi Bartolozzi, via Andrea Delmastro, via D