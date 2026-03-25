la strategia di chigi

Legge elettorale e gas. Meloni tira dritto per non farsi logorare

Giulia Merlo
25 marzo 2026 • 20:25

Intransigenza e pochi fedelissimi, la premier torna alle origini. Avanti anche sui dossier energia e sicurezza. Incognita alleati

Davanti alla prima vera crisi, Giorgia Meloni è tornata ai fondamentali della sua storia politica e ha applicato le due lezioni chiave imparate nella storica sezione della destra di Colle Oppio a Roma: fedeltà e intransigenza. L’intransigenza è quella ritrovata rispetto alle vicende giudiziarie. «Ora non passerà più niente», spiega chi ha potuto confrontarsi con la sua cerchia ristretta. A questo è servita la sterilizzazione, violenta e pubblica: via Giusi Bartolozzi, via Andrea Delmastro, via D

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.