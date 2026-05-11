il vertice a palazzo chigi

Palude legge elettorale. Meloni media, i tecnici la bocciano

Meloni si ritrova con una riforma che non piace ai tecnici
Meloni si ritrova con una riforma che non piace ai tecnici
Meloni si ritrova con una riforma che non piace ai tecnici
Giulia Merlo
11 maggio 2026 • 20:55Aggiornato, 11 maggio 2026 • 21:16

La maggioranza: «Pronti ad aprire il confronto con le opposizioni». La lettera di 120 costituzionalisti: «Il testo non rispetta la Carta»  

Nel giorno dell’ennesimo vertice di maggioranza sulla legge elettorale – cominciato dopo il faccia a faccia della premier con il ministro alla Cultura Alessandro Giuli e terminato in serata – a intralciare i piani del centrodestra arriva anche l’appello di oltre 120 costituzionalisti. I professori hanno espresso «forte preoccupazione» per il testo attualmente all’esame della Camera, perché presenta «rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale», addirittura «un’impostazione di fondo non

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.