Palude legge elettorale. Meloni media, i tecnici la bocciano

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Nel giorno dell’ennesimo vertice di maggioranza sulla legge elettorale – cominciato dopo il faccia a faccia della premier con il ministro alla Cultura Alessandro Giuli e terminato in serata – a intralciare i piani del centrodestra arriva anche l’appello di oltre 120 costituzionalisti. I professori hanno espresso «forte preoccupazione» per il testo attualmente all’esame della Camera, perché presenta «rilevanti criticità dal punto di vista costituzionale», addirittura «un’impostazione di fondo non