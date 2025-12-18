Meloni, l’ora della verità. O l’Europa o Trump: la terza via non c’è più

Un incidente comunicativo con Lula ieri ha svelato lo stile della leader italiana. Il rischio le è chiaro. E al Senato è saltata all’accusa di Monti: «Vendipatria»

Nel giorno della verità di Giorgia Meloni, un piccolo incidente comunicativo racconta di più di quel che dice. Uno di quei dettagli in cui si nasconde il diavolo. Nel pomeriggio il presidente del Brasile Lula ha riferito ai cronisti di aver sentito per telefono Giorgia Meloni che gli ha promesso che entro un mese avrebbe firmato il Mercosur. Ma doveva «pazientare» perché gli agricoltori italiani non sono d’accordo ma lei è convinta di convincerli. La notizia è subito volata dall’altra parte dell