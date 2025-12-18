La premier al bivio

Meloni, l’ora della verità. O l’Europa o Trump: la terza via non c’è più

Daniela Preziosi
18 dicembre 2025 • 20:28

Un incidente comunicativo con Lula ieri ha svelato lo stile della leader italiana. Il rischio le è chiaro. E al Senato è saltata all’accusa di Monti: «Vendipatria»

Nel giorno della verità di Giorgia Meloni, un piccolo incidente comunicativo racconta di più di quel che dice. Uno di quei dettagli in cui si nasconde il diavolo. Nel pomeriggio il presidente del Brasile Lula ha riferito ai cronisti di aver sentito per telefono Giorgia Meloni che gli ha promesso che entro un mese avrebbe firmato il Mercosur. Ma doveva «pazientare» perché gli agricoltori italiani non sono d’accordo ma lei è convinta di convincerli. La notizia è subito volata dall’altra parte dell

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.