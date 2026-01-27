Italia

La condanna del fascismo: dopo le gaffe dei suoi Meloni costretta a chiarire

Daniela Preziosi
27 gennaio 2026 • 20:53

Le parole della premier, sulla scia di Mattarella, smentiscono anni di rimozioni e reticenze. Nei giorni delle umiliazioni internazionali, palazzo Chigi smina nuove polemiche 

Le parole della premier, sulla scia di Mattarella, smentiscono anni di rimozioni e reticenze

Nei giorni delle umiliazioni internazionali, palazzo Chigi smina nuove polemiche

Stavolta Giorgia Meloni si fa trovare a un appuntamento con la storia che in realtà la aspettava da anni. Ci arriva in ritardo, ma arriva. Nel Giorno della memoria, l’81esima ricorrenza dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, non gira intorno a un punto che da anni in date come questa – e come il 25 aprile e come tutto il calendario della Repubblica democratica italiana – fin qui ha eluso. O utilizzato per accreditare come democratiche le radici del suo partito, Fratelli d’I

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.