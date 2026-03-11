«Non siamo in guerra». Meloni è in imbarazzo e apre alle opposizioni

true false

Per Giorgia Meloni è stato il giorno delle negazioni. «Non siamo né intendiamo prendere parte alla guerra», ha ripetuto in aula al Senato durante le comunicazioni anticipate in vista del Consiglio europeo. E ancora: «Non siamo né complici di decisioni altrui, né isolati». Infine, «non essendo stati parte diretta dei negoziati non possiamo avvalorare né smentire gli Stati Uniti sulla indisponibilità dell’Iran a chiudere un accordo sul nucleare». Insomma la linea resta quella del «non condivido né