pochi punti fermi per il governo

«Non siamo in guerra». Meloni è in imbarazzo e apre alle opposizioni

Giulia Merlo
11 marzo 2026 • 20:44

La leader ammette: «Usa e Israele fuori dal diritto internazionale». Pd: «No alle basi militari a Trump». M5s: «Striscia per non cadere» 

Per Giorgia Meloni è stato il giorno delle negazioni. «Non siamo né intendiamo prendere parte alla guerra», ha ripetuto in aula al Senato durante le comunicazioni anticipate in vista del Consiglio europeo. E ancora: «Non siamo né complici di decisioni altrui, né isolati». Infine, «non essendo stati parte diretta dei negoziati non possiamo avvalorare né smentire gli Stati Uniti sulla indisponibilità dell’Iran a chiudere un accordo sul nucleare». Insomma la linea resta quella del «non condivido né

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.