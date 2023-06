La squadra della presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde ulteriori pezzi. Il suo capo ufficio stampa, Mario Sechi, già direttore dell’agenzia Agi, ha deciso di lasciare l’incarico dopo soli tre mesi per accettare la direzione di Libero per conto della famiglia Angelucci.

In queste ore, il nome più accreditato per prendere il suo posto è quello di Daniele Capezzone, ex radicale e deputato di Forza Italia. Capezzone stesso per qualche ora era stato tirato in ballo come possibile direttore di Libero, ma alla fine il suo nome sembra più quotato per palazzo Chigi.

Da Libero, infatti, Alessandro Sallusti dovrebbe tornare al Giornale insieme a Vittorio Feltri.

Meloni era stata in grande difficoltà a trovare un nome che gestisse la comunicazione nei primi mesi di governo. I rapporti con i giornalisti erano, prima dell’arrivo di Sechi, in mano a Giovanna Iannello, storica portavoce e oggi coordinatrice della comunicazione istituzionale, Patrizia Scurti, Capo della Segreteria Particolare e Fabrizio Alfano, finora numero due di Sechi.

