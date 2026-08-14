Il Ferragosto securitario del governo: Meloni e Vannacci si marcano stretto

Nonostante gli incidenti diplomatici con Spagna e Germania, la premier agita lo spauracchio delle frontiere europee aperte. La Lega propone la legge anti «vu cumprà», ma le priorità del paese sono altre. Il generale: «La nostra agenda si è imposta»

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Tra sicurezza e immigrazione, il governo dà i numeri. Rivendica il successo delle politiche (anti) migratorie, festeggia il calo dei reati, ma intanto fa propaganda e chiede (a sé stesso) un’ulteriore stretta. Un cortocircuito. Non è il caldo ferragostano, è l’effetto Vannacci: il governo che si fa opposizione da solo pur di inseguire la crescita di Futuro nazionale. «La priorità dell’Europa», ha detto ieri Giorgia Meloni in un’intervista a Milano Finanza, è «proteggere le frontiere esterne dall