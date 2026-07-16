Il sogno dei pieni poteri: alla Camera passa il Melonellum zoppo

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Azzoppato, portatore di tensioni e veleni, il Melonellum è stato comunque approvato alla Camera. Al voto finale non ci sono state sorprese: con 217 favorevoli e 152 contrari, il provvedimento ha retto alla prova, più difficile, dell’urna segreta. Nessuno tra i deputati della destra ha voluto assumersi il rischio di una crisi in pieno luglio. E il conseguente pericolo di andare a elezioni già a settembre. La legge elettorale era stata colpita, martedì sera, dai franchi tiratori in uno degli assi