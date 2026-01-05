Record da premier, poca trasparenza e voti di fiducia

In fatto di primati, la leader di Fratelli d’Italia ha già ottenuto quello, poco lusinghiero, dei voti di fiducia chiesti alla Camera e al Senato

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Giorgia Meloni ambisce al raggiungimento del record di longevità del suo governo. Un obiettivo legittimo e che potrebbe essere alla portata. Ma in termini di primati, la leader di Fratelli d’Italia ha già ottenuto quello, poco lusinghiero, dei voti di fiducia chiesti alla Camera e al Senato: il 2025 inizia con 104 fiducie approvate in poco più di tre anni di legislatura. La media si conferma la più alta rispetto a tutti gli altri esecutivi repubblicani di matrice politica (esclusi quelli tecnici