Meloni si riprende Trump. E non chiude a Vannacci

Dopo la rottura assicura: i rapporti con il tycoon sono «immutati, abbiamo caratteri forti». Poi parla del generale. «Mi sembra che sia stato lui a chiudere» sull’ingresso nell’alleanza
C’è il disgelo (almeno a parole) con Donald Trump, ma anche la percezione di aver perso posizioni nella sua cerchia di interlocutori. C’è anche un tentativo di ritrovare il feeling con il francese Emmanuel Macron, dopo l’ufficializzazione di un bilaterale rimandato per mesi. Ci sono però anche i guai interni, con il pasticcio sul decreto Accise corretto alla Camera con la cancellazione di quattro articoli dopo l’alert del Quirinale. Così, il bilancio del G7 di Giorgia Meloni rimane interlocutori