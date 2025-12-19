Mattarella: «l’Unione ha alcuni problemi e molti avversari»

I paradossi di Meloni, la sfida dei sovranisti diventa la più europeista

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni
Sergio Mattarella e Giorgia Meloni
Sergio Mattarella e Giorgia Meloni
Daniela Preziosi
19 dicembre 2025 • 20:40

La premier si è coperta dietro i veti degli altri ma alla fine ha ottenuto il risultato. Opposizioni divise sulla scelta di Bruxelles: credere all’unità ora è un atto di fede

È entrata a tarda sera al vertice di Bruxelles da nazionalista, ne è uscita la mattina all’alba da europeista, malgrado sé, malgrado tutto. Un caso di eterogenesi dei fini. Nella notte ha giocato di sponda con i veti degli altri per far deragliare l’ipotesi di utilizzare i “frozen asset” russi come garanzia del finanziamento all’Ucraina. Come chiedeva Trump e voleva Putin. Per portare a casa il risultato ha dovuto bere fino in fondo l’amaro calice del debito comune europeo, bestia nera dei nazio

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.