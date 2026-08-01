Meloni spacca l’Europa per isolare Madrid. «Esodi fuori controllo»

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Rapporti incrinati con la Spagna, opposizioni compattate ed Europa che rischia di dividersi. È il bilancio dell’attivismo di Giorgia Meloni davanti alla crisi migratoria che si è abbattuta su Ceuta, che la presidente del Consiglio ha affrontato muovendosi su un doppio binario: quello del sovranismo e quello della dimensione comunitaria dell’Unione europea. In meno di 24 ore, Meloni è passata dalla fuga in avanti della sospensione unilaterale degli accordi di Schengen con la Spagna alla richiesta