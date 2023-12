La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre. Il consiglio verterà su temi di agenda internazionale: Ucraina, Medio oriente, allargamento Ue e politiche migratorie.

Patto di stabilità

Meloni esordisce con la riforma del patto di stabilità, su cui il governo è impegnato da mesi in un negoziato non semplice, «con un bilanciamento tra sostegno e crescita e bilancio degli stati. Non è stato cosi fino ad oggi e non possiamo permetterci che continui anche domani».

Meloni ha detto che «l’Italia è una nazione virtuosa» con un avanzo primario in incremento, il sistema pensionistico è il più equilibrato d’Europa, anche grazie alle «misure di questo governo con razionalizzazione della spesa e privatizzazioni, con dati macroeconomici soddisfacenti, spread sotto controllo e agenzie che ci danno fiducia».

Quanto alla rimodulazione del Pnrr, «questo ha consentito di liberare 21 miliardi di euro» e, «al netto del superbonus che pesa sui conti pubblici, l’Italia si presenta con le carte in regola, consapevole di operare in un contesto eccezionale e che necessita di una governance adeguata».

Meloni ha rivendicato che in Ue sia stato accettato «un punto decisivo posto dall’Italia: il rapporto deficit pil dovrà tenere conto, nel triennio 2025-27, degli interessi sul debito per transizione verde, digitale e difesa. Lavoriamo perchè diventi strutturale».

Allargamento dell’Ue

Al vertice Ue si discuterà anche dei negoziati per l’accesso all’ue di Ucraina, Moldova e Bosnia e della richiesta di adesione per la Georgia.

Il governo sosterrà i negoziati per l’ingresso di Ucraina e Moldova e la richiesta di adesione della Georgia.

Quanto alla Bosnia, i Balcani saranno oggetto di un vertice ad hoc, significativo perchè «queste nazioni non possono essere annoverate tra le relazioni esterne, perchè si trovano nel cuore dell’Unione e per questo l’Italia vuol far avere un approccio strategico all’Ue».

Quanto all’Ucraina, Meloni ha ribadito di essere al fianco di Zelenski, con la Russia che «non controlla nemmeno le quattro regioni che dice di aver annesso», mentre «l’Ucraina ha già vinto la guerra grazie al coraggio, all’amor di patria dimostrato ma anche grazie al supporto occidentale». L’obiettivo è «un negoziato serio e una pace giusta».

Meloni fissa per l’Italia tre punti: sostegno finanziario a Kiev, sostegno alle politiche migratorie, potenziamento dell’industria europea, «senza trattare gli argomenti separatamente».

Israele

Meloni ha ribadito la «ferma condanna di Hamas, difesa del diritto a Israele a esistere», con l’obiettivo di evitare che «si indebolisca ulteriormente l’autorità palestinese, perchè serve un nuovo impulso politico verso la soluzione dei due stati».

L’altra priorità è «l’accesso umanitario continuo, prevenendo esodi di massa che destabilizzerebbero la regione» e l’Italia ha inviato 10 milioni di risorse, ma anche medici e strutture sanitarie, con la nave Vulcano.

Le politiche migratorie

«Serve risposta strutturale a un problema strutturale», ha detto Meloni, parlando di approccio multidimensionale e di attuazione del piano europeo che comprenda, oltre al patto di migrazione e asilo, anche «politiche più efficaci di rimaptrio e investimento sulla dimensione esterna all’Ue, con partenariati coi paesi di origine e transito. Dobbiamo gestire e non subite le migrazioni».

Il piano Mettei per l’Africa «sta procedendo», ha aggiunto.

Il patto con l’Albania

Protocollo tra Italia e Albania è un «importante strumento per combattere i trafficanti e permettere accesso solo chi ha diritto alla protezione interazionale» e, ha sottolineato Meloni, «dispiace che, come sulla Tunisia, molte voci stonate arrivino proprio dall’Italia. Colpisce che si sia arrivati a chiedere l’espulsione di Edi Rama dal Partito socialista europeo, evidentemente aiutare l’Italia è una colpa».

