Meloni torna sul pianeta Italia: riparte la rincorsa a Vannacci

Ora la premier deve occuparsi dell’agenda interna, con un occhio alla scalata del generale. Ancora fumata nera sulle preferenze. Sull’immigrazione rivendica di aver condizionato l’Ue
Chiusi almeno temporaneamente i dossier internazionali, è il momento per Giorgia Meloni di riprendere in mano le questioni interne prima della pausa estiva. Lo ha detto al termine del vertice Nato: «Non posso permettermi un disimpegno sull'Italia». Sottinteso: dalla legge elettorale alla minaccia Vannacci, dalle fibrillazioni della Lega alla questione sicurezza, la premier è chiamata a fare ordine in maggioranza. sicurezza Detto fatto, appena tornata a Roma la presidente del Consiglio ha convo