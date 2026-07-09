Meloni torna sul pianeta Italia: riparte la rincorsa a Vannacci

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Chiusi almeno temporaneamente i dossier internazionali, è il momento per Giorgia Meloni di riprendere in mano le questioni interne prima della pausa estiva. Lo ha detto al termine del vertice Nato: «Non posso permettermi un disimpegno sull'Italia». Sottinteso: dalla legge elettorale alla minaccia Vannacci, dalle fibrillazioni della Lega alla questione sicurezza, la premier è chiamata a fare ordine in maggioranza. sicurezza Detto fatto, appena tornata a Roma la presidente del Consiglio ha convo