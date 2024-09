«Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona».

Giorgia Meloni non le manda a dire quando torna sulla vicenda di Maria Rosaria Boccia arrivando al Teha Forum di Cernobbio.

La premier ha parlato anche dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano che si è dimesso. Venerdì, quando ancora la stampa aspettava le dimissioni, ha proseguito Meloni, «io ero già al Quirinale a firmare la nomina del nuovo Ministro, perché intendo fare il mio lavoro, intendo farlo bene e intendo farlo fino alla fine della legislatura. E penso anche che gli italiani capiscano un certo doppiopesismo, che gli italiani capiscano che si dà più importanza a cose che sarebbero meno rilevanti e meno importanza a cose che sarebbero più rilevanti. Penso che dobbiamo riportare le cose alla loro giusta importanza, se vogliamo dare una mano alle istituzioni di questa nazione. Dopodiché, ripeto, il governo ha fatto quello che doveva fare, per me è molto importante che il governo mantenga la sua autorevolezza e spero che il nuovo ministro Alessandro Giuli possa continuare bene l'ottimo lavoro che aveva fatto Gennaro Sangiuliano».

