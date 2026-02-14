Meloni ufficializza il vassallaggio a Trump: «Merz sbaglia sui Maga, sì al board di Gaza»

Mentre i leader europei provano a smarcarsi dal ricatto trumpiano, la premier abbandona ogni indugio e isola l’Italia in Europa. Sul cancelliere: «Le fratture con gli Usa? Lavoro per unire. Saremo osservatori nel Board of Peace». La rabbia delle opposizioni

true false

Un amore appena nato e già finito? Di certo, Giorgia Meloni per i giornalisti ha risposte che non saranno piaciute a Friedrich Merz. Nel sabato in cui il cancelliere, «l’amico Friedrich» con cui la premier ha trovato l’intesa politica nelle ultime settimane, è a Monaco, la presidente del Consiglio prima di salire sull’aereo che da Addis Abeba la riporterà a Roma trova il tempo di porsi su un fronte diametralmente opposto rispetto al cancelliere. «Le critiche alla cultura Maga? Non le condivido.