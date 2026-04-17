Dopo gli attacchi di Trump, Meloni ritrova Macron e apre all’invio di navi

Al vertice di Parigi sullo Stretto di Hormuz la premier stavolta si fa trovare insieme ai “Volenterosi”, che annunciano una missione «pacifica». Il Fmi avverte sul rischio di recessione. «Poco saggio» il taglio delle accise
In tempi difficili, è necessario riposizionarsi in fretta. Così ha fatto Giorgia Meloni, che ha partecipato a Parigi al vertice dei “Volenterosi” in una obbligata sinergia con il francese Emmanuel Macron. L’incontro sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, promossa da Francia e Regno Unito insieme a Italia e Germania, si è chiuso in modo interlocutorio con la promessa di rivedersi a stretto giro a Londra. Gli eventi sono in evoluzione e l’Iran ha annunciato l’apertura dello Stretto d