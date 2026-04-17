Dopo gli attacchi di Trump, Meloni ritrova Macron e apre all’invio di navi

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In tempi difficili, è necessario riposizionarsi in fretta. Così ha fatto Giorgia Meloni, che ha partecipato a Parigi al vertice dei “Volenterosi” in una obbligata sinergia con il francese Emmanuel Macron. L’incontro sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, promossa da Francia e Regno Unito insieme a Italia e Germania, si è chiuso in modo interlocutorio con la promessa di rivedersi a stretto giro a Londra. Gli eventi sono in evoluzione e l’Iran ha annunciato l’apertura dello Stretto d