Meglio soli che con Vannacci. Meloni pronta all’azzardo

Secondo un sondaggio Youtrend, Futuro nazionale ha superato la Lega con il 5,9 per cento. La leader però è orientata a non volerlo in coalizione. Anche se rischia di perdere le elezioni

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In mezzo a un mare d’incertezza e con le truppe di Vannacci alle porte, Giorgia Meloni ha un solo punto fermo: sé stessa. Ieri e oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo, la presidente del Consiglio ha qualche giorno di distanza dalle patrie difficoltà per maturare – o meglio consolidare – la linea politica da mantenere fino alla fine della legislatura. A chi ha voluto ascoltarla davvero, in realtà l’ha già comunicata in pubblico durante la conferenza del G7 di Evian, spiega una fonte vicino a