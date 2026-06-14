alla rincorsa dell’elettorato più radicale

Meloni contro l’antifascismo: «Un patentino? È censura». È sfida nera con Vannacci

Lisa Di Giuseppe
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14 giugno 2026 • 20:17

La presidente contro Più libri più liberi: «Sarebbe questa la libertà di pensiero?» Quasi in contemporanea il generale decreta che «il femminicidio non esiste»

Gara di fascismo. La sfida tra destri inizia di buonora alla domenica mattina, ma Giorgia Meloni deve anticipare l’inizio della seconda e ultima giornata dell’assemblea costituente di Futuro nazionale. Così, prima ancora che i giornalisti possano prendere posto in una sala laterale dell’auditorium della Conciliazione i cellulari si illuminano per le notifiche che annunciano un nuovo post della presidente del Consiglio sulla vicenda del “patentino” di antifascismo chiesto dall’organizzazione di P

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth