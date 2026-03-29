Più che via di fuga, il voto rischia di diventare gabbia

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In molti consigliano a Giorgia Meloni di andare al voto anticipato. Il suggerimento, sulla carta, non è sbagliato: eviterebbe un anno di difficili compromessi con gli alleati e di economia declinante, a causa delle conseguenze della guerra in Iran, dopo una sconfitta elettorale ad alto impatto. Esistono, tuttavia, delle controindicazioni a questo scenario per la presidente del Consiglio. I rischi per la premier In primo luogo, non bisogna mai dimenticare che il “regista della crisi” non sarebbe