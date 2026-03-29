Più che via di fuga, il voto rischia di diventare gabbia

Il suggerimento di andare alle urne non sembra sbagliato sulla carta. Ma le elezioni anticipate presentano diverse controindicazioni per la premier, tra cui il nodo della legge elettorale, che in questo momento potrebbe far crollare lo schema del bipolarismo. Nonostante le incognite, a oggi al governo conviene attendere
In molti consigliano a Giorgia Meloni di andare al voto anticipato. Il suggerimento, sulla carta, non è sbagliato: eviterebbe un anno di difficili compromessi con gli alleati e di economia declinante, a causa delle conseguenze della guerra in Iran, dopo una sconfitta elettorale ad alto impatto. Esistono, tuttavia, delle controindicazioni a questo scenario per la presidente del Consiglio. I rischi per la premier In primo luogo, non bisogna mai dimenticare che il “regista della crisi” non sarebbe