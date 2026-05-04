i dossier tra l’Armenia e l’Azerbaigian

Energia e migranti. Gli spettri di Meloni in vista delle urne

Giulia Merlo
04 maggio 2026 • 20:41Aggiornato, 04 maggio 2026 • 20:42

Accordo paneuropeo sui flussi: «Evitiamo la crisi del 2015». Su gas e greggio la premier allarga i rapporti con Baku nel Golfo

Giorgia Meloni lo ha chiarito nel suo ultimo passaggio in parlamento: «La politica estera è indispensabile per la politica interna». Con questo approccio è atterrata a Erevan, Armenia, per il summit della Comunità politica europea, una piattaforma di coordinamento politico allargato e creato dopo l’invasione russa in Ucraina per andare oltre i confini formali dell’Ue e includere nel dibattito sul presente così destabilizzato, tra gli altri, la Svizzera, il Regno Unito e la Turchia, ma anche la s

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.