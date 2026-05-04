Energia e migranti. Gli spettri di Meloni in vista delle urne

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Giorgia Meloni lo ha chiarito nel suo ultimo passaggio in parlamento: «La politica estera è indispensabile per la politica interna». Con questo approccio è atterrata a Erevan, Armenia, per il summit della Comunità politica europea, una piattaforma di coordinamento politico allargato e creato dopo l’invasione russa in Ucraina per andare oltre i confini formali dell’Ue e includere nel dibattito sul presente così destabilizzato, tra gli altri, la Svizzera, il Regno Unito e la Turchia, ma anche la s