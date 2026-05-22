Meloni zittisce Salvini sul voto anticipato. La sinistra spera nella fine legislatura

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La marcia indietro era stata innescata subito. Ma, da Lonato del Garda, Matteo Salvini si è rimangiato tutto, proprio tutto quello che aveva detto il giorno prima a Trento: «Non ci sarà un voto anticipato. Lavoriamo fino all’ultimo giorno. Ovviamente le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile». L’ideuzza di andare a votare prima della fine legislatura non gli era stata rubata da un cronista d’assalto, no, l’aveva distillata pensoso alla platea del Festival dell’Economia di Tr