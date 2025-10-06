Meloniani, non puritani. Fdi e il ritorno delle pubblicità sessiste

true false

Questo articolo fa parte di Razza poltrona , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Niente più divieti per la pubblicità da cartellonistica stradale: bisogna poter consentire, di nuovo, la pubblicità sessista, omofoba o più in generale potenzialmente lesiva della dignità delle persone. In una parola: pubblicità discriminatoria. Il partito di Giorgia Meloni ha avviato la propria battaglia, mettendo nero su bianco l’iniziativa. Un emendamento in tal senso è stato infatti presentato da Fratelli d’Italia al disegno di legge Concorrenza, in esame in commissione Industria e commercio