la strategia per la fase 2

Meno Trump, giù le bollette. Così Meloni tenta il rilancio

Giulia Merlo
26 marzo 2026 • 20:20

Incontri e telefonate con i consiglieri della comunicazione. E prende l’interim al Turismo. Parola d’ordine: «Disaccoppiamento». L’altra sfida è distanziarsi dalle follie del tycoon. La tentazione sulle nomine delle partecipate

Asserragliata nel fortino di palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha messo a fuoco la sua fase due. Dopo le purghe post referendarie – passaggio considerato necessario per togliere armi alle opposizioni – è necessario un drastico cambio di narrazione, spiega una fonte di area: bisogna tornare a parlare alla pancia e al portafoglio degli italiani. Per farlo, Meloni ha riunito intorno a sé le persone di cui più si fida in questo momento: il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e il deputato Francesco

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.