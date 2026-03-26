Meno Trump, giù le bollette. Così Meloni tenta il rilancio

Incontri e telefonate con i consiglieri della comunicazione. E prende l’interim al Turismo. Parola d’ordine: «Disaccoppiamento». L’altra sfida è distanziarsi dalle follie del tycoon. La tentazione sulle nomine delle partecipate

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Asserragliata nel fortino di palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha messo a fuoco la sua fase due. Dopo le purghe post referendarie – passaggio considerato necessario per togliere armi alle opposizioni – è necessario un drastico cambio di narrazione, spiega una fonte di area: bisogna tornare a parlare alla pancia e al portafoglio degli italiani. Per farlo, Meloni ha riunito intorno a sé le persone di cui più si fida in questo momento: il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e il deputato Francesco