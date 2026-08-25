Meno Ucraina e più caro benzina. La premier pensa solo alle elezioni

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Il governo Meloni risponde all’allarme sull’aumento dei prezzi dei carburanti con l’ennesima proroga del taglio delle accise fino alla fine della settimana. Ad anticiparlo è stato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato il Consiglio dei ministri di oggi, in cui si approverà l’ulteriore slittamento del taglio da 17 centesimi sul costo del gasolio fino all’inizio di settembre. Giusto il tempo per permettere agli ultimi vacanzieri di fare il controesodo estivo senz