La ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, è intervenuta questa mattina sul rientro in presenza all’università e le sessioni estive, in entrambi i casi, ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, si va verso una doppia formula.

Per quanto riguarda la percentuale in presenza per le ultime lezioni non ci sarà un numero orientativo: «Noi non parliamo mai di percentuali perché dipende dalla aule, molto diverse l’una dall'altra, e dalle situazioni dei vari atenei». Attualmente, ha proseguito, «è ragionevole pensare che i gruppi piccoli possano andare in aula anche al 100 per cento, invece le aule grandi, quelle da 4-500 persone, ovviamente sono riempite al 30 per cento. È molto variabile, a seconda delle classi».

Sulla sessione di laurea estiva invece si cercherà di andare incontro il più possibile alle esigenze degli studenti anche se sulla possibilità che venga organizzata in presenza ha risposto: «Credo proprio di sì. Dobbiamo mantenere la doppia linea in presenza e a distanza, anche perché ci sono dei ragazzi che vivono fuori sede e fanno fatica a ritornare in sede per un solo mese. Dobbiamo agire soprattutto a favore delle studentesse e degli studenti».

© Riproduzione riservata