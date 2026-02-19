Autonomia differenziata, sgravi Zes in scadenza e altri tagli: così Meloni abbondona il Mezzogiorno

Mentre a Palazzo Chigi è partito l’iter per l’autonomia, nel decreti Milleproroghe c’è stato solo un mini prolungamento del bonus Zes per favore l’occupazione. Il Sud resta sempre più fuori dall’agenda del governo, nonostante la nomina del sottosegretario Sbarra
Se fosse un match di pugilato, sarebbe un classico uno-due inflitto al Mezzogiorno. A Palazzo Chigi, in consiglio dei ministri, è arrivata l’autonomia differenziata, tutta apparecchiata per le regioni del Nord e i presidenti del centrodestra, mentre alla Camera è stato votato l’emendamento al decreto Milleproroghe che concede una mini-proroga per gli sgravi alle assunzioni nelle Zone economiche speciali (Zes), che riguarda tutte le regioni meridionali a cui si sono aggiunte di recente Umbria e M