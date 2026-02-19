Italia

Autonomia differenziata, sgravi Zes in scadenza e altri tagli: così Meloni abbondona il Mezzogiorno

Meloni con il sottosegretario Sbarra
Stefano Iannaccone
19 febbraio 2026 • 15:35

Mentre a Palazzo Chigi è partito l’iter per l’autonomia, nel decreti Milleproroghe c’è stato solo un mini prolungamento del bonus Zes per favore l’occupazione. Il Sud resta sempre più fuori dall’agenda del governo, nonostante la nomina del sottosegretario Sbarra

Se fosse un match di pugilato, sarebbe un classico uno-due inflitto al Mezzogiorno. A Palazzo Chigi, in consiglio dei ministri, è arrivata l’autonomia differenziata, tutta apparecchiata per le regioni del Nord e i presidenti del centrodestra, mentre alla Camera è stato votato l’emendamento al decreto Milleproroghe che concede una mini-proroga per gli sgravi alle assunzioni nelle Zone economiche speciali (Zes), che riguarda tutte le regioni meridionali a cui si sono aggiunte di recente Umbria e M

Stefano Iannaccone
Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.