Michele Fina (Pd): «Serve un’alleanza costituzionale con tutto il popolo del No»

Il tesoriere dem: «Il messaggio del referendum: il riconoscimento di più forze che decidono di essere unite per proporre un’alternativa, raccogliendo la suggestione che viene dalla larga partecipazione a un no così pesante alla riforma del governo, un sì altrettanto pesante alla Carta». Le primarie: «Che piacciano al Pd è pleonastico, sceglieremo le regole giuste. Ma ora è surreale discuterne mentre il governo è in una fase di grandissima instabilità, incertezza e confusione»
«Abbiamo sempre cercato un nome per definire i contorni politici dell’alternativa, dalle formule classiche come “centrosinistra”, poi “campo largo”, ora “coalizione progressista”», spiega Michele Fina, senatore e tesoriere del Pd. «Il messaggio di questo referendum è quello di un’alleanza costituzionale: il riconoscimento di più forze che decidono di essere unite per proporre un’alternativa, raccogliendo la suggestione della larga partecipazione a un no così pesante alla riforma del governo, e u