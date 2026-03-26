Michele Fina (Pd): «Serve un’alleanza costituzionale con tutto il popolo del No»

Il tesoriere dem: «Il messaggio del referendum: il riconoscimento di più forze che decidono di essere unite per proporre un’alternativa, raccogliendo la suggestione che viene dalla larga partecipazione a un no così pesante alla riforma del governo, un sì altrettanto pesante alla Carta». Le primarie: «Che piacciano al Pd è pleonastico, sceglieremo le regole giuste. Ma ora è surreale discuterne mentre il governo è in una fase di grandissima instabilità, incertezza e confusione»