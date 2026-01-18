Michele Serra: «Un giornale si salva con la scrittura. Elkann? Sprovvisto di mezzi culturali all’altezza»

Scrittore, autore satirico, e anche un po’ guru della sinistra (inorridirà), domenica sarà sul palco della festa per i cinquant’anni di Repubblica. «Il destino della destra italiana è Trump. Il suo rapporto con la stampa non allineata? Non la sopporta. La censura? Uno stimolo finché non diventerà un problema. Meloni non è invincibile, la sinistra parli con gentilezza e severità. Schlein ascolti di più fuori dalla sua cerchia. Conte? Tutto il repertorio del populismo è vacuo»