Dopo il vertice Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Coraggio Italia hanno comunicato i loro candidati. Nel comunicato si legge che c’è «piena sintonia» anche se nelle stesse ore si è consumato lo scontro Lega-FdI al Copasir. Michetti: «Roma torni a essere caput mundi», nelle scorse settimane è diventato noto perché aveva detto che il saluto romano è «igienico». Come anticipato da Domani, Forza Italia mette in lista De Vito

Il centrodestra ha deciso i nomi per Roma e Torino, mentre rinvia la scelta della Calabria. Dopo il vertice di questo pomeriggio Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Coraggio Italia hanno comunicato di aver scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà vicesindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino.

La scelta per la Calabria, dove per il momento la Lega ha proposto l’attuale presidente facente funzioni Nino Spirlì, dovrebbe arrivare in settimana.

«Piena sintonia nel centrodestra» si legge nel comunicato che dà la notizia, anche se la Lega ha appena capitolato al Copasir contro Fratelli d’Italia, che ha ottenuto la presidenza di Alfonso Urso al posto del leghista Raffale Volpi.

Chi è Michetti

Di Michetti si parlato nelle scorse settimane come di un personaggio poco noto. Nelle scorse settimane però ha trovato il suo spazio mediatico, è emerso infatti che nel corso di una trasmissione radio aveva affermato che il saluto romano usato dai fascisti è «igienico» in tempi di Covid. Subito dopo la notizia della sua candidatura ha commentato: «Sono contento e emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto» ha detto all'AdnKronos, per il professore di diritto e speaker radiofonico «ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, suo primo sponsor, lo ha definito «un professionista straordinario».

Uno spazio per De Vito

Come anticipato da Domani, Forza Italia ha deciso di trovare uno spazio e Marcello De Vito, l’ex grillino che ha abbandonato per passare agli azzurri. De Vito, presidente del consiglio comunale romano, è stato uno degli esponenti di rilievo del M5s romano, candidato sindaco, nel 2013, e mister preferenze, nel 2016, quando ha raccolto oltre 6 mila voti.

Su di lui, nel 2019, si abbatte una tegola giudiziaria, viene arrestato con l’accusa di corruzione, misura cautelare poi annullata dalla Cassazione, in uno dei filoni d’inchiesta sullo stadio della Roma. Attualmente è imputato, ma il Movimento 5 stelle che aveva annunciato una immediata espulsione, non l’ha mai cacciato.

