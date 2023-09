Oltre 11.600 minori stranieri non accompagnati hanno attraversato il Mediterraneo tra gennaio e metà settembre 2023. L’Unicef chiede soccorsi in mare e accoglienza: «Esiste un problema di capacità», ha spiegato Dell’Arciprete, «nelle strutture emergenziali è difficile garantire i servizi minimi. Ci stiamo adoperando per cooperare con le istituzioni perché i minori di 14 anni non siano inclusi in quelle strutture»

È la strage dei bambini: «Dall’inizio dell’anno almeno 289 bambini sono morti e scomparsi nel Mediterraneo», ha detto questa mattina all’Associazione della Stampa estera Nicola Dell’Arciprete, coordinatore risposta Unicef Italia. In tutto almeno 990 persone risultano disperse tra i flutti.

«Il Mar Mediterraneo – ha sottolineato Regina De Dominicis, Direttore regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale – è diventato un cimitero per i bambini e il loro futuro. Il tragico bilancio delle vittime tra i bambini in cerca di asilo e di sicurezza in Europa è il risultato di scelte politiche e di un sistema migratorio in crisi».

Questa mattina sono stati presentati i dati aggiornati sui minori. I bambini da soli che cercano un posto sicuro attraverso il mare sono in costante crescita: oltre 11.600 minori stranieri non accompagnati hanno attraversato il Mediterraneo centrale per raggiungere l'Italia senza i loro genitori o tutori legali tra gennaio e metà settembre 2023.

Si tratta di un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando circa 7.200 minorenni non accompagnati o separati hanno compiuto la pericolosa traversata. L’età, ha detto Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef, «è scesa». Di recente ha effettuato una missione a Lampedusa, dove giunge il 70 per cento dei migranti che cercano di approdare in Europa: «Molti dei bambini che ho incontrato avevano meno di 15 anni».

Lampedusa

Il numero di arrivi nella piccola isola ha raggiunto il picco questo mese, con 4.800 persone arrivate in un solo giorno, anche se in questi giorni il mare cattivo ha bloccato i viaggi.

A Lampedusa, l'Unicef, insieme a Save the Children, fornisce servizi di protezione essenziali, tra cui la salute mentale e il sostegno psicosociale, l'accesso alle informazioni e l'orientamento a servizi specializzati. Questo lavoro è sostenuto dalla Direzione generale Migrazione e affari interni (Home) della Commissione europea.

I minorenni che intraprendono questi viaggi della speranza da soli sono spesso imbarcati su gommoni sovraffollati, barchini di ferro pericolosissimi, o su scadenti barche da pesca in legno, inadatte alle cattive condizioni atmosferiche. «Arrivano feriti o con difficoltà psicologiche. Donne e minori sono i più colpiti», ha aggiunto Dell’Arciprete.

L’accoglienza

L’accusa è chiara: la mancanza di capacità di ricerca e soccorso coordinate e adeguate a livello regionale e di cooperazione in mare al momento dello sbarco, aggrava i pericoli che i bambini corrono durante la traversata.

A questo si aggiunge la necessità di spostarli al più presto dall’hotspot, dove non è detto che ci siano tutti servizi necessari per fare fronte alle loro necessità: «Anche se la Croce Rossa ha sicuramente migliorato le condizioni», ha proseguito il coordinatore. Servono non solo percorsi specifici, ma anche di affido. Attualmente l’accoglienza vive una situazione di emergenza: «Esiste un problema di capacità», ha spiegato, «nelle strutture emergenziali è difficile garantire i servizi minimi. Ci stiamo adoperando per cooperare con le istituzioni perché i minori di 14 anni non siano inclusi in quelle strutture».

Percorsi sicuri

I dati dimostrano anche che i minorenni non accompagnati sono a rischio di sfruttamento e abuso in ogni fase del viaggio, con le ragazze e i bambini dell'Africa subsahariana che hanno maggiori probabilità di subire abusi.

I bambini che sopravvivono al viaggio vengono ospitati negli hotspot, prima di essere trasferiti in altre strutture di accoglienza. Più di 21.700 minorenni non accompagnati in tutta Italia si trovano attualmente in queste strutture, rispetto ai 17.700 di un anno fa.

In accordo con il diritto internazionale e con la Convenzione sui diritti dell'infanzia, l'Unicef chiede ai governi di fornire percorsi più sicuri e legali per la richiesta di asilo; di garantire che i bambini non siano trattenuti in strutture chiuse; di rafforzare i sistemi nazionali di protezione dei minorenni per proteggere meglio i bambini che migrano; di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso e di garantire lo sbarco in luoghi sicuri. «L’adozione di una risposta a livello europeo per sostenere i bambini e le famiglie in cerca di asilo e sicurezza e un aumento sostenuto degli aiuti internazionali per sostenere i paesi che devono affrontare crisi multiple sono disperatamente necessari per evitare che altri bambini soffrano», ha detto De Dominicis.

Il dibattito in corso tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE sul Patto europeo sulla migrazione e l’asilo secondo l’Unicef rappresenta un’opportunità.

