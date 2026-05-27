Le gang uccidono ancora: Salvini all’attacco (di sé stesso)

Gianluca Ibarra Silvera è morto dopo essere stato accoltellato nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Mentre procedono le indagini la politica litiga. Il ministro dei Trasporti ne approfitta per attaccare «bande di balordi stranieri». Ma la sicurezza è una bandiera del suo governo. E il responsabile di quella delle stazioni è lui

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Sembra un film già visto: una morte strumentalizzata a fini politici, tanto a destra quanto a sinistra. A ben guardare, però, questa volta la macchina da presa è stata girata al contrario. Martedì sera, Gianluca Ibarra Silvera, 22enne italiano di origini ecuadoriane, è morto dopo essere stato accoltellato nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era con un amico e il fratello, ferito in modo lieve: i tre sono stati accerchiati da nove persone, a quanto si sa tutte sudamericane, e sono stati