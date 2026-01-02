Più povertà e disuguaglianze, ma il governo vuole altri tagli. Il Milleproroghe è già un pasticcio

«Ricchezza diminuita del 2 per cento e calano i risparmi», denuncia uno studio First Cisl. Dopo lo stop ai bonus sulle assunzioni, sarà alta tensione sul Milleproroghe alla Camera

Un’Italia più povera, che arranca al cospetto degli altri partner europei. L’apertura del nuovo anno per il governo Meloni si conferma complicata, soprattutto sui dossier economici, di cui in qualche modo dovrà rendere conto nella conferenza stampa del 9 gennaio, quella che sarebbe di fine anno. Il potere d’acquisto delle famiglie italiane è in caduta libera. «Dal dicembre 2012 al giugno 2025 la ricchezza complessiva delle nostre famiglie è cresciuta del 20,6 per cento contro il 45,1 per cento d