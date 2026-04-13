Non c’è solo Minetti, le grazie di Mattarella per motivi “umanitari”

La decisione di Mattarella ha generato un’ondata di polemiche sui social. Ma l’orientamento del capo dello Stato è stato chiaro fin dall’inizio del suo mandato: valutare con attenzione la grazia per questioni di salute

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Nessuno scandalo, nessun favoritismo per Nicole Minetti. Solo l’applicazione di una prerogativa del presidente della Repubblica, a cui ha fatto ricorso con costanza. Ritenendolo un moto di umanità. Il provvedimento peraltro è stato condiviso con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La notizia su Minetti era stata rivelata da Mi manda RaiTre, programma condotto da Federico Ruffo. «Ragioni umanitarie», ha spiegato il Quirinale, che coinvolge un minore. La spiegazione non è stata sufficient