Dopo l’atto di clemenza all’ex berlusconiana

Non c’è solo Minetti, le grazie di Mattarella per motivi “umanitari”

Stefano Iannaccone
13 aprile 2026 • 20:28

La decisione di Mattarella  ha generato un’ondata di polemiche sui social. Ma l’orientamento del capo dello Stato è stato chiaro fin dall’inizio del suo mandato: valutare con attenzione la grazia per questioni di salute

Nessuno scandalo, nessun favoritismo per Nicole Minetti. Solo l’applicazione di una prerogativa del presidente della Repubblica, a cui ha fatto ricorso con costanza. Ritenendolo un moto di umanità. Il provvedimento peraltro è stato condiviso con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La notizia su Minetti era stata rivelata da Mi manda RaiTre, programma condotto da Federico Ruffo. «Ragioni umanitarie», ha spiegato il Quirinale, che coinvolge un minore. La spiegazione non è stata sufficient

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.