Università digitale: il ministero si rifà la «web identity»

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Un ministero dell’Università e della Ricerca al passo coi tempi per una spesa di 165mila euro. Perché, certo, libri ed esami restano fondamentali, ma anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto online. Così il dicastero guidato dalla forzista Anna Maria Bernini ha pensato di affiancare all’ufficio comunicazione una struttura dedicata esclusivamente al web: l’obiettivo è costruire un profilo istituzionale riconoscibile. In altre parole, una personalità digitale che non si perda nel mare dei si